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Крыховяк установил личный рекорд

21:54
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В матче 11-го тура против «Зенита» Гжегож Крыховяк забил пятый гол в премьер-лиге-2019/20 и установил личный рекорд по результативности в рамках одного турнира. Ранее поляк никогда не отличался более четырех раз за один чемпионат. В сезонах-2012/13 и -2013/14 Крыховяк по четыре раза огорчал соперников «Реймса» в чемпионате Франции. (Кирилл Бурдаков)

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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