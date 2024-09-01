Круговой: «После каждого сезона «Зенит» покупает лучших российских футболистов, которые есть на рынке»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о переходе Александра Соболева в «Зенит».

— Соболев перешел в «Зенит». Понимаешь, почему после неудачных примеров молодых российских футболистов в «Зените» другие игроки стремятся туда перейти?

— Все зависит от каждого игрока. Есть разные ситуации, которые мы можем не знать. Конечно, после каждого сезона «Зенит» покупает лучших российских футболистов, которые есть на рынке. Потом уже кто-то выстрелил, кто-то нет. Отстранение Соболева? У меня была немножко другая ситуация. У Соболева был конфликт со Станковичем, насколько я знаю, — сказал Круговой «СЭ».

«Зенит» объявил о трансфере нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока составила десять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.