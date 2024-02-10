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10 февраля, 00:31

Аленичев поделился мнением об уровне легионеров в нынешнем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Участник Кубка Легенд в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об уровне легионеров в нынешнем сезоне РПЛ.

«Остались ли в РПЛ иностранцы уровня Олича, Кураньи, Чорлуки? Один точно был — это Малком. Хоть он и уехал прошлым летом, но это действительно футболист уровня тех, кого вы назвали. Понятно, что он покинул «Зенит», чтобы больше заработать в Саудовской Аравии. Мы не можем винить за это футболиста. Малком — яркая личность. Без сомнений, он лучший футболист нашего чемпионата по итогам прошлого сезона. К сожалению, на данный момент я не вижу футболистов уровня Вагнера Лава, Данни или Халка», — приводит слова Аленичева Metaratings.ru.

Малком с 2019 по 2023 год играл за «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

В августе 2023-го бразилец перешел в саудовский «Аль-Хиляль».

Источник: https://metaratings.ru/news/alenichev-ne-vizhu-v-rpl-legionerov-urovnya-vagnera-i-khalka-poslednim-byl-malkom-332502/
Дмитрий Аленичев
Малком Филипе (Малком)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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