Аленичев поделился мнением об уровне легионеров в нынешнем сезоне РПЛ

Участник Кубка Легенд в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об уровне легионеров в нынешнем сезоне РПЛ.

«Остались ли в РПЛ иностранцы уровня Олича, Кураньи, Чорлуки? Один точно был — это Малком. Хоть он и уехал прошлым летом, но это действительно футболист уровня тех, кого вы назвали. Понятно, что он покинул «Зенит», чтобы больше заработать в Саудовской Аравии. Мы не можем винить за это футболиста. Малком — яркая личность. Без сомнений, он лучший футболист нашего чемпионата по итогам прошлого сезона. К сожалению, на данный момент я не вижу футболистов уровня Вагнера Лава, Данни или Халка», — приводит слова Аленичева Metaratings.ru.

Малком с 2019 по 2023 год играл за «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

В августе 2023-го бразилец перешел в саудовский «Аль-Хиляль».