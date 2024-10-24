Илич надеется, что еще поработает в РПЛ

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.

«Надеюсь, однажды я вернусь в Россию. Посмотрим, как сложится. РПЛ — хорошая лига: очень хорошие команды, стадионы и другая инфраструктура. Посмотрим. Если у меня будет такая возможность — хорошо», — сказал Илич «СЭ».

Илич ушел в отставку с поста тренера «Пари НН» 5 октября. 9-го числа клуб возглавил Виктор Гончаренко.