Крицюк пропускает матч с «Уралом» из-за травмы
Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк пропускает матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» из-за травмы.
«Крицюк травмирован», — приводит ТАСС слова представителя клуба из Санкт-Петербурга.
В воротах «Зенита» в матче с «Уралом» сыграет Михаил Кержаков. Встреча состоится сегодня, 7 ноября в Екатеринбурге, начало — в 14.00 (мск).
Отметим, что Крицюк принимал участие в игре «Зенита» с «Ювентусом» (2:4) в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, которая состоялась 2 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Странное решение притащить Крыцука, уровень его пониже кержаковского, даже в Краснодаре не задержался человек, привозит в свои регулярно, ненадежен, так с чего бы оправдывать появление в воротах Кержакова травмой...
07.11.2021
Виталий Елагин
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
07.11.2021
Millwall82
чем Керж-мл хуже этого пришлого? Лучше бы Сафонова купили, чем это косячное. Лодыгин и Жевнов номер 3.
07.11.2021