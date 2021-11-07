«Сейчас «Локо» выглядит получше «Спартака». Губерниев дал прогноз на матч
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив».
«Наш ждет интересное дерби. «Спартак» кое-как спас ничью в Англии, не знаю, хватит ли им сил справиться с «Локомотивом». Есть ли фаворит в сегодняшнем матче? Наверное, сейчас железнодорожники выглядят получше «Спартака». У них есть свои проблемы, но у них более организованная команда. Ожидаю от команд большого количества голов сегодня. Думаю, что матч закончится ничейным результатом 1:1 или 2:2», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 7 ноября на «Открытии Банк Арене». Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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