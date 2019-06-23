Крицюк - о травме Классона: "С Виктором ничего хорошего"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк рассказал про здоровье одноклубника, полузащитника Виктора Классона.

27-летний игрок сборной Швеции 10 июня в отборочном матче Евро-2020 против Испании (0:3) повредил колено. По информации СМИ, у него подозрение на разрыв крестообразных связок.

– Стас, что с Классоном? – спросил один из подписчиков Крицюка.

– Рассказать не могу, политика клуба такая, но ничего хорошего, – написал Крицюк.

Классон может выбыть до конца 2019 года. Ни "Краснодар", ни сборная Швеции пока не сообщали о характере травмы хавбека.

В минувшем сезоне Классон провел 52 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.