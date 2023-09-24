«Краснодар» — «Урал»: Ленини забил первым касанием после выхода на замену

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини удвоил преимущество команды в матче 9-го тура РПЛ с «Уралом» — 2:0. 26-летний хавбек забил первым касанием после выхода на замену

Арбитры сначала не засчитали взятие ворот, но потом изменили свое решение.