«Краснодар» снова сыграет с медийным клубом «10» в сентябре 2026 года

Президент медиафутбольного клуба «10» Азамат Мусагалиев рассказал «СЭ» о ближайшем товарищеском матче с «Краснодаром».

«Мы пообщались с Сергеем Николаевичем (Галицким), и он сказал, что ждет нас в следующем году. Это уже как добрая традиция. В какие даты? Те же даты и то же место — в сентябре в Краснодаре на «Озон Арене», — сказал Мусагалиев «СЭ».

6 сентября «Краснодар» сыграл вничью с ФК «10» (2:2) в товарищеском матче. Год назад «быки» обыграли клуб из медиалиги (4:2).