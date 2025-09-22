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22 сентября 2025, 13:05

«Краснодар» снова сыграет с медийным клубом «10» в сентябре 2026 года

Дарик Агаларов

Президент медиафутбольного клуба «10» Азамат Мусагалиев рассказал «СЭ» о ближайшем товарищеском матче с «Краснодаром».

«Мы пообщались с Сергеем Николаевичем (Галицким), и он сказал, что ждет нас в следующем году. Это уже как добрая традиция. В какие даты? Те же даты и то же место — в сентябре в Краснодаре на «Озон Арене», — сказал Мусагалиев «СЭ».

6 сентября «Краснодар» сыграл вничью с ФК «10» (2:2) в товарищеском матче. Год назад «быки» обыграли клуб из медиалиги (4:2).

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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