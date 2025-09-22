Источник: в «Пари НН» не планируют увольнять главного тренера Шпилевского

Руководство «Пари НН» не намерено увольнять Алексея Шпилевского с поста главного тренера, сообщает Legalbet со ссылкой на инсайдера Анара Ибрагимова.

По данным источника, в клубе доверяют 37-летнему белорусу. Сам Шпилевский планирует «поменять ментальность футболистов и улучшить их качества».

Шпилевский работает в «Пари НН» с июня 2025 года. В 13 матчах под его руководством команда одержала 3 победы и потерпела 10 поражений.

Нижегородцы занимают 15-е место в РПЛ, набрав в 9 матчах 6 очков.