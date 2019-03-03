22:08 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" снова отобрал очки у "Спартака" в марте

0
Обсудить

"Краснодар" в пятый раз за восемь сезонов в премьер-лиге отобрал очки у "Спартака" и прервал трехматчевую серию поражений в противостоянии с красно-белыми.

При этом четыре из пяти успешных для "быков" встреч пришлись на март. В первом месяце весны южане одержали две победы при двух ничьих и отсутствии поражений. (Кирилл Бурдаков)

Матчи, в которых "Краснодар" не проиграл "Спартаку":

Дата

Город

Счет

Голы

22.03.2014

Краснодар

4:0

Ари-3, Вандерсон

14.08.2014

Краснодар

4:0

Измайлов, Ари, Быстров, Жоаузинью

08.03.2015

Москва

3:1

Перейра, Ари, Ахмедов – Промесс

05.03.2017

Краснодар

2:2

Таски, в свои ворота, Смолов – Фернанду, Луиз Адриану

03.03.2019

Москва

1:1

Зе Луиш - Перейра

Все о чемпионате России – здесь

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
Материалы других СМИ