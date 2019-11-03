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«Краснодар» — «Ростов»: все голы матча

17:30
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«Краснодар» на своем поле принимает «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.

На 34-й минуте матча полузащитник «Ростова» Алексей Ионов после паса пяткой от своего партнера, нападающего Элдора Шомуродова пробил точно в угол ворот голкипера «быков» Матвея Сафонова.

34-я минута: гол Ионова

Спустя 7 минут 30-летний Ионов воспользовался неудачной игрой центральных защитников «Краснодара» в штрафной и оформил дубль.

41-я минута: второй гол Ионова

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов».

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Краснодар — Ростов

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