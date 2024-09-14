«Краснодар» и «Ростов» встретятся в рамках 8-го тура РПЛ в субботу, 14 сентября. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. За ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 18.50 мск.

По итогам 7-ми туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с 11-ю баллами идет на седьмой строчке премьер-лиги.

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