«Краснодар» забил два гола за две минуты в компенсированное время
18:24
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев забил гол в ворота «Ростова» на 3-й компенсированной минуте матча 15-го тура чемпионата России. Спустя две минуты отличился защитник «быков» Урош Спаич. Игра проходит в Краснодаре.
После заброса форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова из глубины Игнатьев убежал от защитников «Ростова» и технично пробил в дальний угол ворот Егора Бабурина.
На 5-й компенсированной минуте Спаич прибежал в чужую штрафную и головой замкнул идеальный навес Юнеса Намли с левого фланга.
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