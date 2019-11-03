РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Краснодар» забил два гола за две минуты в компенсированное время

18:24
Теги:

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев забил гол в ворота «Ростова» на 3-й компенсированной минуте матча 15-го тура чемпионата России. Спустя две минуты отличился защитник «быков» Урош Спаич. Игра проходит в Краснодаре.

После заброса форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова из глубины Игнатьев убежал от защитников «Ростова» и технично пробил в дальний угол ворот Егора Бабурина.

На 5-й компенсированной минуте Спаич прибежал в чужую штрафную и головой замкнул идеальный навес Юнеса Намли с левого фланга.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Краснодар — Ростов

Опрос

проголосовало: 6291
Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир