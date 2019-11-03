«Краснодар» забил два гола за две минуты в компенсированное время

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев забил гол в ворота «Ростова» на 3-й компенсированной минуте матча 15-го тура чемпионата России. Спустя две минуты отличился защитник «быков» Урош Спаич. Игра проходит в Краснодаре.

После заброса форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова из глубины Игнатьев убежал от защитников «Ростова» и технично пробил в дальний угол ворот Егора Бабурина.

На 5-й компенсированной минуте Спаич прибежал в чужую штрафную и головой замкнул идеальный навес Юнеса Намли с левого фланга.

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