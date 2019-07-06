"Краснодар" проведет открытую тренировку на домашней арене, где представит новичков клуба

"Краснодар" проведет открытую тренировку на домашней арене, информирует пресс-служба клуба. Мероприятие состоится 10 июля.
Игроки команды проведут открытую тренировку. Также пройдет представление новичков "быков" и вручение бронзовых медалей чемпионата России за прошлый сезоне.
⚡⚡10 июля ждём всех на стадионе ФК «Краснодар»⚡⚡— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 6 июля 2019 г.
В программе нашей с вами встречи 👇
📌 Открытая тренировка ⚽
📌 Представление новичков 👏
📌 Вручение медалей чемпионата🥉
🏟 Входы № 15 и № 16 южной трибуны нашего стадиона будут открыты с 17:30. pic.twitter.com/OQJsbWAvB1
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