"Краснодар" проведет открытую тренировку на домашней арене, где представит новичков клуба

⚡⚡10 июля ждём всех на стадионе ФК «Краснодар»⚡⚡



В программе нашей с вами встречи 👇



📌 Открытая тренировка ⚽

📌 Представление новичков 👏

📌 Вручение медалей чемпионата🥉



🏟 Входы № 15 и № 16 южной трибуны нашего стадиона будут открыты с 17:30. pic.twitter.com/OQJsbWAvB1