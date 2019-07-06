18:24 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" проведет открытую тренировку на домашней арене, где представит новичков клуба

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"Краснодар" проведет открытую тренировку на домашней арене, информирует пресс-служба клуба. Мероприятие состоится 10 июля. 

Игроки команды проведут открытую тренировку. Также пройдет представление новичков "быков" и вручение бронзовых медалей чемпионата России за прошлый сезоне.

 

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