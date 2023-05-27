«Краснодар» помог «Спартаку». Теперь красно-белые — фавориты в гонке за серебром
ЦСКА в матче 29-го тура не смог победить «Краснодар» (0:0). Армейцы остались на втором месте, однако судьба серебряных медалей теперь зависит не только от них.
Команда Владимира Федотова финиширует второй, если:
— победит «Ростов», а «Спартак» потеряет очки с «Пари НН» или «Крыльями Советов»;
— сыграет вничью с «Ростовом», а «Спартак» ни разу не сможет победить;
— уступит «Ростову», «Спартак» — дважды сыграет вничью, а «Ахмат» одержит две победы (в таком случае в закрутке трех команд у армейцев будет 7 очков, у красно-белых — 6, у грозненцев — 2)
— уступит «Ростову», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «Ростов» не справится с «Ахматом»;
«Спартак» станет вторым, если:
— выиграет два оставшихся матча;
— победит и сыграет вничью, а ЦСКА не справится с «Ростовом»;
— победит и проиграет, а ЦСКА и «Ростов» поделят очки;
— победит и проиграет, а «Ростов» потеряет очки с «Ахматом»;
— дважды сыграет вничью, ЦСКА уступит «Ростову», но команда Карпина не справится с «Ахматом»;
«Ростов» станет вторым, если:
— дважды победит, а красно-белые наберут не более трех очков.
Оставшиеся матчи участников гонки за серебром
29-й тур. 28 мая. Спартак — Пари НН, Ростов — Ахмат.
30-й тур. 3 июня. Крылья Советов — Спартак, ЦСКА — Ростов, Ахмат — Краснодар.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9