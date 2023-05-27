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«Краснодар» помог «Спартаку». Теперь красно-белые — фавориты в гонке за серебром

Кирилл Бурдаков
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Ничья ЦСКА с «Краснодаром» сделала «Спартак» фаворитом в борьбе за серебро.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Борьба за серебро в РПЛ.
Фото «СЭ»
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ЦСКА в матче 29-го тура не смог победить «Краснодар» (0:0). Армейцы остались на втором месте, однако судьба серебряных медалей теперь зависит не только от них.

Команда Владимира Федотова финиширует второй, если:

— победит «Ростов», а «Спартак» потеряет очки с «Пари НН» или «Крыльями Советов»;

— сыграет вничью с «Ростовом», а «Спартак» ни разу не сможет победить;

— уступит «Ростову», «Спартак» — дважды сыграет вничью, а «Ахмат» одержит две победы (в таком случае в закрутке трех команд у армейцев будет 7 очков, у красно-белых — 6, у грозненцев — 2)

— уступит «Ростову», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «Ростов» не справится с «Ахматом»;

«Спартак» станет вторым, если:

— выиграет два оставшихся матча;

— победит и сыграет вничью, а ЦСКА не справится с «Ростовом»;

— победит и проиграет, а ЦСКА и «Ростов» поделят очки;

— победит и проиграет, а «Ростов» потеряет очки с «Ахматом»;

— дважды сыграет вничью, ЦСКА уступит «Ростову», но команда Карпина не справится с «Ахматом»;

«Ростов» станет вторым, если:

— дважды победит, а красно-белые наберут не более трех очков.

Борьба за серебро в РПЛ.
Фото «СЭ»

Оставшиеся матчи участников гонки за серебром

29-й тур. 28 мая. Спартак — Пари НН, Ростов — Ахмат.

30-й тур. 3 июня. Крылья Советов — Спартак, ЦСКА — Ростов, Ахмат — Краснодар.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
5
15
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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