«Краснодар» помог «Спартаку». Теперь красно-белые — фавориты в гонке за серебром

ЦСКА в матче 29-го тура не смог победить «Краснодар» (0:0). Армейцы остались на втором месте, однако судьба серебряных медалей теперь зависит не только от них.

Команда Владимира Федотова финиширует второй, если:

— победит «Ростов», а «Спартак» потеряет очки с «Пари НН» или «Крыльями Советов»;

— сыграет вничью с «Ростовом», а «Спартак» ни разу не сможет победить;

— уступит «Ростову», «Спартак» — дважды сыграет вничью, а «Ахмат» одержит две победы (в таком случае в закрутке трех команд у армейцев будет 7 очков, у красно-белых — 6, у грозненцев — 2)

— уступит «Ростову», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «Ростов» не справится с «Ахматом»;

«Спартак» станет вторым, если:

— выиграет два оставшихся матча;

— победит и сыграет вничью, а ЦСКА не справится с «Ростовом»;

— победит и проиграет, а ЦСКА и «Ростов» поделят очки;

— победит и проиграет, а «Ростов» потеряет очки с «Ахматом»;

— дважды сыграет вничью, ЦСКА уступит «Ростову», но команда Карпина не справится с «Ахматом»;

«Ростов» станет вторым, если:

— дважды победит, а красно-белые наберут не более трех очков.

Борьба за серебро в РПЛ. Фото «СЭ»

Оставшиеся матчи участников гонки за серебром

29-й тур. 28 мая. Спартак — Пари НН, Ростов — Ахмат.

30-й тур. 3 июня. Крылья Советов — Спартак, ЦСКА — Ростов, Ахмат — Краснодар.