«Краснодар» победил «Арсенал» в Туле
«Краснодар» в гостевом матче 17-го тура чемпионата России победил «Арсенал» (2:1).
В первом тайме в составе «быков» отличились Тонни Вилена и Сергей Петров, у хозяев — Евгений Луценко.
После перерыва форвард гостей Иван Игнатьев не реализовал пенальти.
«Краснодар» (33 очка) прервал 4-матчевую ничейную серию и поднялся на третье место, на 1 балл отставая от «Локомотива».
«Арсенал» (19 очков) расположился на девятой строчке в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Краснодар» — 1:2 (1:2)
Голы: Вилена, 7 (0:1). Петров, 25 (0:2). Луценко, 43 (1:2).
Нереализованный пенальти: Игнатьев, 63 (мимо).
«Арсенал» (Тула): Шамов, Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес, Денисов (Лесовой, 66), Костадинов, Чаушич, Горбатенко (Ломовицкий, 75), Луценко, Ткачев.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Вилена, Уткин, Берг (Газинский, 57), Сулейманов (Стоцкий, 78), Игнатьев, Фернандеш (Вандерсон Масиэл, 15).
Предупреждения: Мартынович, 16. Альварес, 25. Берг, 25. Уткин, 60. Шамов, 62. Вилена, 67. Игнатьев, 90+2. Григалава, 90+4.
Судьи: Васильев (Ижевск). Березнов, Шаламберидзе (оба — Москва).
24 ноября. Тула. Стадион «Арсенал».
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/