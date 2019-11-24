«Краснодар» победил «Арсенал» в Туле

«Краснодар» в гостевом матче 17-го тура чемпионата России победил «Арсенал» (2:1).

В первом тайме в составе «быков» отличились Тонни Вилена и Сергей Петров, у хозяев — Евгений Луценко.

После перерыва форвард гостей Иван Игнатьев не реализовал пенальти.

«Краснодар» (33 очка) прервал 4-матчевую ничейную серию и поднялся на третье место, на 1 балл отставая от «Локомотива».

«Арсенал» (19 очков) расположился на девятой строчке в турнирной таблице.

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17-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Краснодар» — 1:2 (1:2)

Голы: Вилена, 7 (0:1). Петров, 25 (0:2). Луценко, 43 (1:2).

Нереализованный пенальти: Игнатьев, 63 (мимо).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес, Денисов (Лесовой, 66), Костадинов, Чаушич, Горбатенко (Ломовицкий, 75), Луценко, Ткачев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Вилена, Уткин, Берг (Газинский, 57), Сулейманов (Стоцкий, 78), Игнатьев, Фернандеш (Вандерсон Масиэл, 15).

Предупреждения: Мартынович, 16. Альварес, 25. Берг, 25. Уткин, 60. Шамов, 62. Вилена, 67. Игнатьев, 90+2. Григалава, 90+4.

Судьи: Васильев (Ижевск). Березнов, Шаламберидзе (оба — Москва).

24 ноября. Тула. Стадион «Арсенал».

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