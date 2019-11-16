«Краснодар» ожидает не менее 15 тысяч болельщиков на товарищеском матче с «Ростовом»

«Краснодар» в Twitter написал, что на завтрашнем товарищеском матча против «Ростова» ожидается не менее 15000 болельщиков. Вход на игру бесплатный. Встреча пройдет в воскресенье, 17 ноября, начало в 16.00.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, «Ростов» — третье, у обеих команд по 30 очков.

3 ноября команды сыграли вничью в Краснодаре в 15-м туре чемпионата России со счетом 2:2, хозяева уступали после первого тайма, но уже в добавленное время забили два гола. Матч в Ростове-на-Дону в 25-м туре пройдет в апреле 2020 года.

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