«Краснодар» отзаявил Кривцова, Газинского и Петрова

«Краснодар» убрал из заявки на сезон-2024/25 чемпионата России полузащитников Никиту Кривцова и Юрия Газинского, а также защитника Сергея Петрова.

Кривцов в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах в РПЛ. На счету Газинского 1 матч и 1 гол. Петров сделал 1 результативную передачу в 17 играх.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и лидирует в таблице, опережая «Зенит» (39) по дополнительным показателям.