Борис Игнатьев пожелал футболистам успехов в 2025 году

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии «СЭ» поздравил болельщиков и спортсменов с наступающим 2025 годом.

«Хотел бы, чтобы у наших болельщиков появились новые футболисты, которые «тащили» их на стадионы и делали бы футбол более красочным и интересным. Ну и, конечно, хотел бы пожелать нашим футболистам успехов», — сказал Игнатьев «СЭ».

Вероника Ольшукова