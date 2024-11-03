«Краснодар» — «Оренбург»: Кордоба забил четвертый гол «быков»

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«Краснодар» забил четвертый гол в ворота «Оренбург» в домашнем матче 14-го тура РПЛ — 4:0.

На 88-й минуте отметился Джон Кордоба.