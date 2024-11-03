«Краснодар» разгромил «Оренбург» и одержал 11-ю победу подряд в РПЛ

«Краснодар» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ — 4:0.

У хозяев голы забили Кевин Ленини, Данила Козлов, Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, который отличился ударом со штрафного.

«Краснодар» продлил победную серию в РПЛ до 11 матчей. Команда Мурада Мусаева еще не проигрывала в этом сезоне чемпионата — 11 побед и 3 ничьих. «Быки» с 36 очками лидируют в таблице РПЛ. «Зенит» — второй с 33 очками.

«Оренбург» с 8 очками замыкает таблицу чемпионата России.