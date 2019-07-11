"Краснодар" объявил об уходе Шишкина

"Краснодар" в своем официальном Twitter сообщил об уходе защитника Романа Шишкина. Контракт с 32-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

- Мы благодарим Романа за работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении.

«Краснодар» расстался с Романом Шишкиным.



Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



С 2017 года Шишкин провел за "быков" 34 игры, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.



Мы благодарим Романа за работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/VMur2km4LZ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 11 июля 2019 г.

С 2017 года Шишкин провел за "Краснодар" 34 игры, забил 1 гол и отметился 2 результативными передачами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, главные трансферы лета, календарь сезона-2019/2020, расписание матчей