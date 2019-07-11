18:31 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" объявил об уходе Шишкина

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"Краснодар" в своем официальном Twitter сообщил об уходе защитника Романа Шишкина. Контракт с 32-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Мы благодарим Романа за работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении.

С 2017 года Шишкин провел за "Краснодар"  34 игры, забил 1 гол и отметился 2 результативными передачами.

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