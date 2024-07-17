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Колосков: «Не назвал бы «Зенит» фаворитом в чемпионской борьбе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не считает «Зенит» основным фаворитом чемпионата России-2024/25.

«У «Зенита» будут конкуренты в борьбе за трофей в этом сезоне. Те же «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, который сейчас великолепно выглядит. Большой набор новых футболистов необязательно принесет «Зениту» результат. Они должны понимать, что от них хотят, и проникнуться идеей главного времени. Я бы не назвал «Зенит» фаворитом в чемпионской борьбе.
Что надо сделать «Динамо», чтобы навязать конкуренцию «Зениту»? «Динамо» — самый пассивный игрок на трансферном рынке. Я уже много раз говорил, что клубу надо укреплять все линии. В команде слабые крайние защитники, нужна еще пара рослых игроков в полузащиту. Ясно, что одного Тюкавина мало, нужны еще два хороших забивных форварда», — приводит Metaratings слова Колоскова.

«Зенит» выигрывал чемпионат России в шести последних сезонах.

Источник: Metaratings
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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