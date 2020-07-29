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«Краснодар» объявил о переходе Смольникова

18:15
Игорь Смольников. Фото ФК «Краснодар»
Игорь Смольников. Фото ФК «Краснодар»
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Экс-защитник «Зенита» Игорь Смольников подписал контракт с «Краснодаром», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до лета 2022 года с опцией продления еще на один сезон. Защитник будет выступать под 28-м номером.

Смольников уже выступал за «Краснодар» в сезоне-2012 и сезоне-2013/14.

В прошедшем сезоне Смольников забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 19 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,2 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137050

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