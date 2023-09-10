«Краснодар» не отпустил Сперцяна в «Сельту»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян мог перейти в «Сельту», но «быки» не были готовы отпустить игрока, сообщил «РБ Спорт».

По сведениям источника, в летнее трансферное окно «Сельта» была серьезно заинтересована в трансфере полузащитника «быков». Но «Краснодар» категорически не хотел отпускать 23-летнего армянина в разгар сезона. До переговоров дело не дошло.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне футболист провел 8 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.