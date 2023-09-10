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Сегодня, 13:32

Адвокат Жорин считает, что у Промеса не будет сложностей с получением паспорта РФ

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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» высказался о процессе получения паспорта РФ форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

«В теории Промес может получить гражданство РФ. Потому что все это прерогатива Российской Федерации — предоставлять или не предоставлять гражданство. Безусловно, в большинстве стран при получении гражданства в перечень документов входит справка о судимости. В аналоге нашей справки, если указывается, что человек является подозреваемым или обвиняемым, то это будет фигурировать. Но, мы же понимаем, когда речь идет об известных людях, о футболистах, которые, наверное, нужны стране, там, возможно, процедура будет несколько оптимизироваться. Поэтому, если есть политическая, спортивная и административная воля дать ему гражданство, то, конечно, он его получит. Я не думаю, что будут какие-то сложности», — сказал Жорин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры. В 2022 году клуб просил гражданство для Промеса, однако Министерство спорта России сообщило об отказе.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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16.09 14:00
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Ахмат – Краснодар
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