В «Оренбурге» сообщили о готовности нападающего Воробьева сыграть против «Локомотива»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении нападающего Дмитрия Воробьева.

«У Воробьева положительная динамика. Перед паузой он уже был в заявке на игру, но не было необходимости рисковать. К матчу с «Локомотивом» он будет готов», — сказал Андреев «СЭ».

9 августа в матче 2-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Сочи» (2:0) 25-летний нападающий вывихнул локтевой сустав. Футболист покинул поле на носилках.

Воробьев выступает за «Оренбург» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 5 матчей во всех турнирах и забил гол.

В следующем туре «Локомотив» на своем поле примет «Оренбург». Матч пройдет 17 сентября.