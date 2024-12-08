«Краснодар» примет «Локомотив» в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье, 8 декабря. Игра состоится на «Арене Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире заключительную игру РПЛ в 2024 году покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Краснодар» — «Локомотив». Ключевые события встречи можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В первом круге РПЛ «Краснодар» победил «Локомотив» со счетом 3:0. «Быки» (38 очков в 17 матчах) обойдут «Зенит» (39 в 18) и уйдут на зимнюю паузу в чемпионате на первом месте в случае ничьей или победы. Железнодорожники (34 очка) отстают от двух лидеров и уже сыгравших в этом туре «Спартака» (37) и «Динамо» (35).