«Краснодар» — «Локомотив»: Сперцян, Кордоба, Батраков и Пиняев выйдут на поле с первых минут матча

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на заключительный перед зимней паузой матч в 18-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Арене Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Сулейманов, Пиняев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».