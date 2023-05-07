«Краснодар» — «Крылья Советов»: гости открыли счет в матче
Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре забил на 16-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 1:0.
Самарцы убежали в контратаку, Владимир Писарский (Сычевой) сделал передачу в свободную зону, Гарре правым краем ворвался в штрафную и нанес удар. Мяч, скользнув по бедру Алонсо и залетел в ближний верхний угол ворот.
Для Бенхамина это первый гол за «Крылья Советов».
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|
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|
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|
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|
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|26
|6
|5
|15
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|
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|Химки
|26
|4
|5
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|
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|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
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Спартак
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
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|1
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Торпедо М
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|1
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