«Краснодар» — «Крылья Советов»: гости открыли счет в матче

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре забил на 16-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 1:0.

Самарцы убежали в контратаку, Владимир Писарский (Сычевой) сделал передачу в свободную зону, Гарре правым краем ворвался в штрафную и нанес удар. Мяч, скользнув по бедру Алонсо и залетел в ближний верхний угол ворот.

Для Бенхамина это первый гол за «Крылья Советов».