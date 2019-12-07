«Краснодар» и ЦСКА сыграли 100 минут

«Краснодар» и ЦСКА (1:1) сыграли больше 100 минут в матче 19-го тура чемпионата России.

По ходу встречи арбитр Василий Казарцев несколько раз консультировался с ВАР: в первом тайме после гола Ивана Облякова, во втором — при назначении пенальти в ворота гостей и уже в концовке матча на предмет назначения 11-метрового в ворота хозяев.

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