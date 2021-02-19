«Краснодар» досрочно вернул защитника Бородина из «Уфы»

«Краснодар» 19 февраля досрочно вернул защитника Сергея Бородина из «Уфы», сообщает пресс-служба уфимского клуба в Twitter.

22-летний россиянин находился в «Уфе» на правах аренды с августа 2020 года.

Сергей Бородин возвращается в «Краснодар» ?



Футбольный клуб «Краснодар» воспользовался опцией в трудовом контракте игрока и вернул своего воспитанника в команду.



За «Уфу» в Премьер-Лиге Бородин провел один матч. Желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере ? pic.twitter.com/JP1BJKmp2t — ФК УФА (@UfaFc) February 19, 2021

В сезоне-2020/21 Бородин провел один матч в составе «Уфы». Футболист принял участие в матче против «Краснодара», выйдя на замену во втором тайме.

18 февраля «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.