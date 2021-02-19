Червиченко высоко оценил нападение «Краснодара» в матче с загребским «Динамо»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Краснодара» от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Это не системная проблема. На мой взгляд, «Краснодар» вчера очень неплохо выглядел. Да, были катастрофические ошибки в обороне, но нападение было очень добротным. Я думаю, что не все игроки были готовы. Мне не понравился Чернов во вчерашней встрече, он достаточно много ошибался. Вообще вся команда в обороне ошибалась, особенно это было видно на втором пропущенном мяче. Подача идет на дальнюю, полкоманды зачем-то бежит на ближнюю, в итоге остается один игрок «Динамо». Такие, знаете, элементарные ошибки, которые не были вынужденными. Тем не менее, нападение было очень хорошим. Один мяч не засчитали, но были варианты забить еще. Шапи Сулейманов вчера не очень хорошо показал себя. Пробыл на поле тайм, а в игре был минут 20. Если все будет хорошо с психологией, то не исключено, что «Краснодар» в Загребе может хорошо сыграть и пройти дальше. Главное, что я хочу отметить — это качество игры. «Краснодар» не был зажат, он раскрепостился и шел вперед. Не было провинциальной зажатости, из-за которой «Краснодар» умудрялся проигрывать уже выигранные матчи», — сообщил Червиченко «СЭ».

Червиченко также предположил, что отсутствие вратаря Матвея Сафонова повялило на результат.

«Мне кажется, что с Сафоновым мог бы быть другой счет. Второй пропущенный — защитники ошиблись, но и вратарь начудил. Куда он побежал? Зачем полетел? Если ты выбегаешь, то должен брать. Мяч еще и в ближний угол. С Сафоновым команда поувереннее себя чувствовала бы. Видно было, что имеется некий мандраж в обороне», — добавил Червиченко.

Ответная встреча пройдет в Загребе 25 февраля.

(Артем Бухаев)