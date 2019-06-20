"Краснодар" договорился о покупке голландского полузащитника

Как сообщили "СЭ" наши коллеги из Голландии, "Краснодар" договорился с "Фейеноордом" о приобретении 24-летнего полузащитника Тонни Вилены (полное имя Тонни Эмилио Триндаде де Вилена). Хавбек подпишет контракт на пять лет. Сумма трансфера составит от 8 до 9 миллионов евро.

Делегация "быков" в эти дни находится в Голландии. Возглавляет ее генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг.

В свое время Вилена считался одним из самых талантливых игроков его поколения. На счету хавбека полтора десятка матчей в составе голландской сборной. (Александр Бобров)