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Сегодня, 15:13

Пильгуй — о победе «Динамо» над «Локомотивом»: «Десять воспитанников в составе — это просто прекрасно!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Пильгуй в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«Очень понравилось то, как команда вчера справилась с кадровыми проблемами. Мы видим, что внутренние резервы и работа с молодежью в клубе находятся на очень высоком уровне. Никто из молодых вчера не выбивался из общей картины и внес свою лепту в красивую победу над «Локомотивом». Тут, конечно, стоит вспомнить про эндаумент-фонд «Динамо», созданный для поддержки академии. Результат такой поддержи, что называется, налицо. Десять воспитанников в составе — это просто прекрасно и услада для души любого динамовского болельщика!» — сказал Пильгуй «СЭ».

В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее сыграет дома с «Ростовом».

ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Пильгуй
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Личка пригрозил молодым футболистам работой в продуктовом магазине

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: статистика личных матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
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