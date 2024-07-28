Пильгуй — о победе «Динамо» над «Локомотивом»: «Десять воспитанников в составе — это просто прекрасно!»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Пильгуй в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«Очень понравилось то, как команда вчера справилась с кадровыми проблемами. Мы видим, что внутренние резервы и работа с молодежью в клубе находятся на очень высоком уровне. Никто из молодых вчера не выбивался из общей картины и внес свою лепту в красивую победу над «Локомотивом». Тут, конечно, стоит вспомнить про эндаумент-фонд «Динамо», созданный для поддержки академии. Результат такой поддержи, что называется, налицо. Десять воспитанников в составе — это просто прекрасно и услада для души любого динамовского болельщика!» — сказал Пильгуй «СЭ».

В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее сыграет дома с «Ростовом».