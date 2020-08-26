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«Краснодар» — ЦСКА: видеотрансляция матча чемпионата России

18:30
«Краснодар» на своем поле примет ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле примет ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В среду, 26 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Армейцы не могут победить быков на протяжении пяти матчей кряду. В последний раз ЦСКА одерживал победу в апреле 2018 года.

Следить за матчем «Краснодар» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — ЦСКА

Краснодар — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




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