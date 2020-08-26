«Краснодар» — ЦСКА: видеотрансляция матча чемпионата России
18:30
В среду, 26 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.
Армейцы не могут победить быков на протяжении пяти матчей кряду. В последний раз ЦСКА одерживал победу в апреле 2018 года.
Следить за матчем «Краснодар» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Краснодар» — ЦСКА