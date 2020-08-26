В среду, 26 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Армейцы не могут победить быков на протяжении пяти матчей кряду. В последний раз ЦСКА одерживал победу в апреле 2018 года.

Следить за матчем «Краснодар» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — ЦСКА