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«Краснодар» — «Арсенал»: Фернандеш дебютировал за «быков»

20:39
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Новичок «Краснодара», полузащитник Мануэл Фернандеш дебютировал за команду в матче 11-го тура чемпионата России против «Арсенала». 33-летний португалец вышел на замену на 77-й минуте встречи, заменив хавбека Дмитрия Стоцкого.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2010-го до лета 2019-го.

Краснодар — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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