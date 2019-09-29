Новичок «Краснодара», полузащитник Мануэл Фернандеш дебютировал за команду в матче 11-го тура чемпионата России против «Арсенала». 33-летний португалец вышел на замену на 77-й минуте встречи, заменив хавбека Дмитрия Стоцкого.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2010-го до лета 2019-го.

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