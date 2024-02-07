«Краснодар» обыграл «Аль-Шабаб», Ракитич не реализовал пенальти

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«Краснодар» победил «Аль-Шабаб» в товарищеском матче — 1:0. Встреча проходила в Дубае (ОАЭ).

У «быков» гол на 15-й минуте с пенальти забил Эдуард Сперцян.

Новичок саудовского клуба Иван Ракитич не реализовал одиннадцатиметровый во втором тайме.

«Краснодар» 8 февраля сыграет с эмиратским клубом «Аль-Васл», а 14-го — с «Астаной».

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Аль-Шабаб» (Саудовская Аравия) — 1:0 (1:0)

Гол: Сперцян, 15 — с пенальти.

«Краснодар»: Сафонов (Агкацев, 46), Оласа (Петров, 61), Алонсо (Волков, 46), Тормена (Кайо, 61), Эктов (Арутюнян, 46), Черников (Баньяц, 46), Кривцов (Жоау Батчи, 46), Сперцян (Пузанов, 83), Кордоба (Кокшаров, 61), Олусегун (Кастаньо, 46), Боржес (Мозес Кобнан, 61).

7 февраля. Дубай. Стадион «Police Officers Club Stadium».