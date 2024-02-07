«Краснодар» обыграл «Аль-Шабаб», Ракитич не реализовал пенальти
«Краснодар» победил «Аль-Шабаб» в товарищеском матче — 1:0. Встреча проходила в Дубае (ОАЭ).
У «быков» гол на 15-й минуте с пенальти забил Эдуард Сперцян.
Новичок саудовского клуба Иван Ракитич не реализовал одиннадцатиметровый во втором тайме.
«Краснодар» 8 февраля сыграет с эмиратским клубом «Аль-Васл», а 14-го — с «Астаной».
Товарищеские матчи. Клубы
«Краснодар» — «Аль-Шабаб» (Саудовская Аравия) — 1:0 (1:0)
Гол: Сперцян, 15 — с пенальти.
«Краснодар»: Сафонов (Агкацев, 46), Оласа (Петров, 61), Алонсо (Волков, 46), Тормена (Кайо, 61), Эктов (Арутюнян, 46), Черников (Баньяц, 46), Кривцов (Жоау Батчи, 46), Сперцян (Пузанов, 83), Кордоба (Кокшаров, 61), Олусегун (Кастаньо, 46), Боржес (Мозес Кобнан, 61).
7 февраля. Дубай. Стадион «Police Officers Club Stadium».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5