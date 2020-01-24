Краневиттер покинул «Зенит»
14:12
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинул клуб, сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых.
— «Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста, — говорится в заявлении клуба. — Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов.
Ранее сообщалось, что 26-летний аргентинец подписал контракт с мексиканским «Монтерреем».
В текущем сезоне Краневиттер провел четыре матча. Его контракт с петербургским клубом истекал летом 2021 года.
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