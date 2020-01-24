Краневиттер покинул «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинул клуб, сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых.

— «Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста, — говорится в заявлении клуба. — Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов.

Ранее сообщалось, что 26-летний аргентинец подписал контракт с мексиканским «Монтерреем».

В текущем сезоне Краневиттер провел четыре матча. Его контракт с петербургским клубом истекал летом 2021 года.