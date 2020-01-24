РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Краневиттер покинул «Зенит»

14:12
Матиас Краневиттер. Фото ФК «Зенит»
Матиас Краневиттер. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинул клуб, сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых.

— «Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста, — говорится в заявлении клуба. — Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов.

Ранее сообщалось, что 26-летний аргентинец подписал контракт с мексиканским «Монтерреем».

В текущем сезоне Краневиттер провел четыре матча. Его контракт с петербургским клубом истекал летом 2021 года.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14770
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир