Крал считает, что клубы РПЛ хуже играют в защите, чем чешские команды

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнил уровень команд в чемпионатах России и Чехии.

— Уровень чемпионатов России и Чехии? Не думаю, что разрыв так уж велик, — цитирует чеха sport.cz. — Да, уровень чемпионата России выше, но здесь ничего, к чему я не мог бы приспособиться. Чешская лига довольно оборонительная, команды плотно защищаются. В России защита более разобщена, защитники не успевают за противником, не так строго держат пространство. Атакующие игроки здесь лучше. Они более настойчивые, наглые, более уверенные в себе. Я бы сравнил чемпионат России с матчами Лиги Европы. Футболисты здесь хорошо играют в воздухе, сильны индивидуально. Но в защите команды уязвимы.

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