Чешские журналисты определили лучшего игрока сезона. Им стал Томаш Соучек из «Вест Хэма». На 401 балл он опередил голкипера «Севильи» Томаша Вацлика. Третий — Ондржей Колар из пражской «Славии». Четвертый — Патрик Шик, он выступал за «Лейпциг» на правах аренды из «Ромы».

На пятой позиции полузащитник «Спартака» Алекс Крал. В прошедшем сезоне 22-летний хавбек отметился 1 результативной передачей в 32 матчах. На его счету 2 гола в 9 встречах за сборную Чехии. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

На счету Петра Чеха 12 подобных титулов. 6 наград в актив Павла Недведа.