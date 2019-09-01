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Крал будет выступать за «Спартак» под 33-м номером

13:40
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Новичок «Спартака» Алекс Крал получил 33-й номер. Об этом свидетельствует сообщение клубного Twitter, где помещена фотография чеха с футболкой под номером 33. Его предыдущим клубом была пражская «Славия».

21-летний игрок провел за «Славию» в текущем сезоне 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Ранее была информация, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-09-01-vtej_aleks_kral/

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