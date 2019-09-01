Крал будет выступать за «Спартак» под 33-м номером

Новичок «Спартака» Алекс Крал получил 33-й номер. Об этом свидетельствует сообщение клубного Twitter, где помещена фотография чеха с футболкой под номером 33. Его предыдущим клубом была пражская «Славия».

? V?tej, Алекс #Крал!



ФК «Спартак-Москва» и пражская «Славия» договорились о переходе в наш клуб полузащитника Алекса Крала. 21-летний чех подписал с красно-белыми пятилетний контракт.



??Приветствуем Алекса в красно-белой семье!



?Подробнее: https://t.co/KOSmTXJI2k pic.twitter.com/08P5IZwaQH — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 1, 2019

21-летний игрок провел за «Славию» в текущем сезоне 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Ранее была информация, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

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