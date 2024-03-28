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Сегодня, 13:21

Коваленко: «Крылья Советов» — сильная команда. «Зенит» усердно готовится»

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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Крылья» — сильная команда, которая играет главным образом от обороны: они встречают соперника в середине поля, а потом резко выбегают в контратаки. Думаю, будет интересная игра, потому что мы очень усердно готовимся каждый день", — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».

Игра состоится 30 марта в Самаре. Начало — в 14.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в таблице, набрав 40 очков в 20 матчах. «Крылья Советов» находятся на восьмой строчке с 29 очками.

В нынешнем сезоне 20-летний Коваленко провел 11 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Контра хавбека с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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Ростов

 17 1 5
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