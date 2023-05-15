Агент Каймакова заявил, что по окончании сезона футболист покинет «Торпедо»

Футбольный агент Стипе Лапич заявил, что полузащитник Михаил Каймаков не останется в «Торпедо» на следующий сезон.

«По окончании сезона Михаил покинет «Торпедо», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Михаил Каймаков провел 15 матчей в составе «Торпедо», отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро. Права на игрока принадлежат клубу «Славен Белупо».