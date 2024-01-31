Корнеев: «15 миллионов за Угальде? Он не стоит и половины этой суммы»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» рассказал, что не понимает, почему «Спартак» заплатил за нападающего «Твенте» Угальде 15 миллионов евро.

— 15 миллионов — многовато за такого футболиста?

— На мой взгляд, абсолютно неадекватная цена. Угальде не стоит даже половины этой суммы! Учитывая то, из какого чемпионата и из какого клуба он приходит, 15 миллионов — это сумасшествие!

— Андрей Аршавин сказал, что Угальде стоит где-то 6 миллионов, и «Спартак», получается, переплатил в 2,5 раза.

— Я об этом уже говорил чуть раньше Андрея. Радует, что я не один так считаю. Просто не понимаю, откуда нарисовалось такое число — 15 миллионов... Сумасшедшие цифры, взятые из ниоткуда...

— Угальде — чья креатура? Амарала или Абаскаля?

— Это точно креатура Амарала. Как я понимаю, сейчас именно он решает все спортивные вопросы в клубе. Его первый трансфер. Не знаю, вовлечен ли был в это приобретение Абаскаль.