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31 января, 13:30

Корнеев: «15 миллионов за Угальде? Он не стоит и половины этой суммы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» рассказал, что не понимает, почему «Спартак» заплатил за нападающего «Твенте» Угальде 15 миллионов евро.

— 15 миллионов — многовато за такого футболиста?

— На мой взгляд, абсолютно неадекватная цена. Угальде не стоит даже половины этой суммы! Учитывая то, из какого чемпионата и из какого клуба он приходит, 15 миллионов — это сумасшествие!

— Андрей Аршавин сказал, что Угальде стоит где-то 6 миллионов, и «Спартак», получается, переплатил в 2,5 раза.

— Я об этом уже говорил чуть раньше Андрея. Радует, что я не один так считаю. Просто не понимаю, откуда нарисовалось такое число — 15 миллионов... Сумасшедшие цифры, взятые из ниоткуда...

— Угальде — чья креатура? Амарала или Абаскаля?

— Это точно креатура Амарала. Как я понимаю, сейчас именно он решает все спортивные вопросы в клубе. Его первый трансфер. Не знаю, вовлечен ли был в это приобретение Абаскаль.

Манфред Угальде. «15 миллионов за Угальде — сумасшествие. Не уверен, что он наберет даже 5 баллов за результативность». Корнеев — о новичке «Спартака»

Игорь Корнеев
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
5
12
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

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И К Ж
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Виктор Александров

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 15 1 3
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