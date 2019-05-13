Корнеев считает, что "Зениту" нужны новые центральные защитники

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказал мнение, что для выступления в Лиге чемпионов команде необходимы один или два новых центральных защитника.
– ЛЧ – это совсем другая история. Ракицкий остается, контракт у него еще действует. Непонятна ситуация с Ивановичем. Возможно, Браниславу поступит интересное предложение, допустим, из Китая. При этом нужно учитывать, что Нету уходит, а Маммана производит неоднозначное впечатление, - сказал Корнеев. - Так что под новые задачи Семаку нужен один центральный защитник, а то и два. Имею в виду довольно молодых и перспективных стопперов, которые в будущем заменят нынешних футболистов. А кого-то, может быть, и сразу.
Полностью интервью Игоря Корнеева - здесь.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/zenit-cska-3-1-12-maya-2019-intervyu-s-igorem-korneevym-1544193/