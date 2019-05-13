Корнеев считает, что "Зениту" нужны новые центральные защитники

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказал мнение, что для выступления в Лиге чемпионов команде необходимы один или два новых центральных защитника.

– ЛЧ – это совсем другая история. Ракицкий остается, контракт у него еще действует. Непонятна ситуация с Ивановичем. Возможно, Браниславу поступит интересное предложение, допустим, из Китая. При этом нужно учитывать, что Нету уходит, а Маммана производит неоднозначное впечатление, - сказал Корнеев. - Так что под новые задачи Семаку нужен один центральный защитник, а то и два. Имею в виду довольно молодых и перспективных стопперов, которые в будущем заменят нынешних футболистов. А кого-то, может быть, и сразу.

Полностью интервью Игоря Корнеева - здесь.