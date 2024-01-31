Агент Медведева заявил, что футболист не хочет уходить от Кафанова, который тренирует вратарей в «Ростове»

Футбольный агент Андрей Талаев высказался о будущем вратаря «Ростова» Никиты Медведева.

«Никита в «Ростове», надеюсь, клуб на него рассчитывает. Приоритет — остаться в клубе, Никита не хочет уходить от Кафанова. Он играет большую роль в карьере Никиты», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 29-летний голкипер провел 7 матчей за «Ростов» во всех турнирах, пропустил 9 голов и одну игру отстоял «на ноль». Контракт Медведева с донским клубом рассчитан до июня 2024 года.

«Ростов» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 18 туров.