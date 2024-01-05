Корнеев назвал Кордобу лучшим легионером РПЛ в 2023 году

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос «СЭ», кого считает лучшим легионером РПЛ в 2023 году.

«Джон Кордоба провел отличный год. Он один из лидеров «Краснодара» и один из сильнейших нападающих РПЛ. Для меня он лучший легионер РПЛ 2023 года», — сказал Корнеев «СЭ».

Кордоба в этом сезоне провел 20 матчей, забил 11 голов и отдал 4 ассиста. «Краснодар» после 18-го тура идет на первом месте в чемпионате России, набрав 38 очков.