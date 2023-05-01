Корнаухов: «Кирилл Глебов напоминает Пиняева»

Экс-защитник ЦСКА и директор академии красно-синих Олег Корнаухов в интервью «СЭ» прокомментировал игру в РПЛ молодых игроков армейского клуба — 17-летнего Кирилла Глебова, 20-летнего Никиты Ермакова и его ровесника Егора Носкова.

— Глебов, Ермаков и Носков — воспитанники цеэсковской академии, которую вы возглавляете пятый год. Вот и расскажите об этих мальчишках.

— В основной обойме первым из них закрепился Никита Ермаков. Федотов часто выпускает его на замену. Парень техничный, умный, способен сыграть нестандартно. В полузащите всегда занимает позицию ближе к атаке, причем ему без разницы, где выходить — в центре, слева или справа. Единственное, чего пока не хватает, — физической мощи. Но это дело наживное.

Егора Носкова мы взяли из «Торпедо». В академии он пробыл недолго — около года. Потом перешел в молодежную команду, а минувшей зимой отправился на сборы с основой и приглянулся тренерскому штабу. Парень выносливый, трудолюбивый. В системе с тремя центральными защитниками играет левого латераля. Ну и дополнительный штришок — с детства болеет за ЦСКА!

Кирилл Глебов — взрывной мальчишка. И скорость великолепная, и дриблинг. Этими качествами напоминает Пиняева. Из академии практически сразу попал в главную команду, минуя молодежку. На зимних сборах здорово себя проявил, очень понравился тренерам. Сейчас играет правого латераля, хотя в академии его использовали на позиции левого нападающего.

— Глебов — левша?

— Нет. Но на левом фланге чувствовал себя комфортно, часто смещался в центр, убирая мяч как раз под правую ногу. Теперь у Кирилла немного другой функционал. Ничего страшного. Пусть привыкает.

Полностью интервью Корнаухова «СЭ» можно прочитать здесь.