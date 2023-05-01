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Сегодня, 15:00

Корнаухов: «Кирилл Глебов напоминает Пиняева»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник ЦСКА и директор академии красно-синих Олег Корнаухов в интервью «СЭ» прокомментировал игру в РПЛ молодых игроков армейского клуба — 17-летнего Кирилла Глебова, 20-летнего Никиты Ермакова и его ровесника Егора Носкова.

— Глебов, Ермаков и Носков — воспитанники цеэсковской академии, которую вы возглавляете пятый год. Вот и расскажите об этих мальчишках.

— В основной обойме первым из них закрепился Никита Ермаков. Федотов часто выпускает его на замену. Парень техничный, умный, способен сыграть нестандартно. В полузащите всегда занимает позицию ближе к атаке, причем ему без разницы, где выходить — в центре, слева или справа. Единственное, чего пока не хватает, — физической мощи. Но это дело наживное.

Егора Носкова мы взяли из «Торпедо». В академии он пробыл недолго — около года. Потом перешел в молодежную команду, а минувшей зимой отправился на сборы с основой и приглянулся тренерскому штабу. Парень выносливый, трудолюбивый. В системе с тремя центральными защитниками играет левого латераля. Ну и дополнительный штришок — с детства болеет за ЦСКА!

Кирилл Глебов — взрывной мальчишка. И скорость великолепная, и дриблинг. Этими качествами напоминает Пиняева. Из академии практически сразу попал в главную команду, минуя молодежку. На зимних сборах здорово себя проявил, очень понравился тренерам. Сейчас играет правого латераля, хотя в академии его использовали на позиции левого нападающего.

— Глебов — левша?

— Нет. Но на левом фланге чувствовал себя комфортно, часто смещался в центр, убирая мяч как раз под правую ногу. Теперь у Кирилла немного другой функционал. Ничего страшного. Пусть привыкает.

Полностью интервью Корнаухова «СЭ» можно прочитать здесь.

Олег Корнаухов
Сергей Пиняев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Ермаков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Торпедо – Ахмат
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Ростов – Факел
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Краснодар

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Александр Соболев

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 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

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